Team Europe verplettert Team World voor 4e zege in Laver Cup

20:13 20 uur 13. Europa wint! Europa heeft het bij de eerste kans afgemaakt in de Laver Cup. De tandem Zverev/Roeblev zorgde voor het 14e punt met een zege in hun dubbelspel tegen Opelka en Shapovalov. Voor Team World is het een pijnlijke ontmoeting geworden: 14-1. . Europa wint! Europa heeft het bij de eerste kans afgemaakt in de Laver Cup. De tandem Zverev/Roeblev zorgde voor het 14e punt met een zege in hun dubbelspel tegen Opelka en Shapovalov. Voor Team World is het een pijnlijke ontmoeting geworden: 14-1.

20:13 20 uur 13.

20:13 20 uur 13.

09:30 09 uur 30. Europa lijkt zegezeker na perfecte dag. De 2e dag van de Laver Cup is een pijnlijke bedoening geworden voor de "rest van de wereld". De jongens van coach John McEnroe konden geen enkel punt behalen en zagen de scahde van 3-1 oplopen naar 11-1. Erg verwonderlijk was dat niet, want de logica van de ranking werd in elk duel gerespecteerd. Tsitsipas en Medvedev hadden geen moeite met respectievelijk Kyrgios en Shapovalov, Isner bood nog stevig weerwerk aan Zverev, maar verloor ook. Ondanks de 11-1-voorsprong is de eindzege van Europa nog niet helemaal binnen. Op de slotdag is elke zege 3 punten waard, waardoor er dus nog 12 punten op het spel staan. . Europa lijkt zegezeker na perfecte dag De 2e dag van de Laver Cup is een pijnlijke bedoening geworden voor de "rest van de wereld". De jongens van coach John McEnroe konden geen enkel punt behalen en zagen de scahde van 3-1 oplopen naar 11-1.

Erg verwonderlijk was dat niet, want de logica van de ranking werd in elk duel gerespecteerd. Tsitsipas en Medvedev hadden geen moeite met respectievelijk Kyrgios en Shapovalov, Isner bood nog stevig weerwerk aan Zverev, maar verloor ook.



Ondanks de 11-1-voorsprong is de eindzege van Europa nog niet helemaal binnen. Op de slotdag is elke zege 3 punten waard, waardoor er dus nog 12 punten op het spel staan.

09:29 09 uur 29.

09:28 Toch ook eens een mooi punt voor Team World, met dank aan John Isner. 09 uur 28. Toch ook eens een mooi punt voor Team World, met dank aan John Isner.

26-09-2021 26-09-2021.

09:07 09 uur 07. Europa leidt met 3-1 . De Europeanen, die de vorige drie edities van de Laver Cup wonnen, zijn uitstekend gestart. Vooral in het enkelspel maakten ze het verschil. De Noor Casper Ruud (ATP 10) had in de eerste wedstrijd niet al te veel moeite met de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 19): 6-3 en 7-6 (7/4). De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 7) moest zich daarna in het zweet werken tegen de Canadees Félix Auger-Alaissime (ATP 11): 6-7 (3/7), 7-5 en 10-8. De Rus Andrei Roeblev (ATP 5) maakte er een 3-0-voorsprong van tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 15): 6-2, 7-5. In de afsluitende dubbelmatch kon het team van de rest van de wereld toch nog een puntje veroveren. Het Amerikaans-Canadese duo John Isner/Denis Shapovalov versloeg de Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Matteo Berrettini met 4-6, 7-6 (7/2) en 10-1. . Europa leidt met 3-1 De Europeanen, die de vorige drie edities van de Laver Cup wonnen, zijn uitstekend gestart. Vooral in het enkelspel maakten ze het verschil. De Noor Casper Ruud (ATP 10) had in de eerste wedstrijd niet al te veel moeite met de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 19): 6-3 en 7-6 (7/4).



De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 7) moest zich daarna in het zweet werken tegen de Canadees Félix Auger-Alaissime (ATP 11): 6-7 (3/7), 7-5 en 10-8. De Rus Andrei Roeblev (ATP 5) maakte er een 3-0-voorsprong van tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 15): 6-2, 7-5.



In de afsluitende dubbelmatch kon het team van de rest van de wereld toch nog een puntje veroveren. Het Amerikaans-Canadese duo John Isner/Denis Shapovalov versloeg de Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Matteo Berrettini met 4-6, 7-6 (7/2) en 10-1.

25-09-2021 25-09-2021.

13:28 13 uur 28.

13:27 13 uur 27.

13:27 13 uur 27.

13:21 13 uur 21.

13:21 13 uur 21.

11:53 11 uur 53. 6 tegen 6: de namen. Team Europe bestaat uit Daniil Medvedev (Rus/ATP-2), Stefanos Tsitsipas (Gri/ATP-3), Alexander Zverev (Dui/ATP-4), Alexander Roeblev (Rus/ATP-5), Matteo Berrettini (Ita/ATP-7) en Casper Ruud (Noo/ATP-10). Feliciano Lopez (Spa/ATP-110) is de reserve. Kapitein is de legendarische Zweed Björn Borg, bijgestaan door zijn landgenoot Thomas Enqvist als vicekapitein. Team Rest of the World: Félix Auger-Aliasime (Can/ATP-11), Denis Shapovalov (Can/ATP-12), Diego Schwartzmann (Arg/ATP-15), Reilly Opelka (VS/ATP-19), John Isner (VS/ATP-22), Nick Kyrgios (Aus/ATP-95), Jack Sock (VS/ATP-164) is reserve. De (vice-)kapiteins zijn de Amerikaanse broers John en Patrick McEnroe. 3 van de 6 spelers worden op basis van de ATP-ranking de maandag na Roland Garros geselecteerd, de 3 andere zijn de keuze van de kapitein. . 6 tegen 6: de namen Team Europe bestaat uit Daniil Medvedev (Rus/ATP-2), Stefanos Tsitsipas (Gri/ATP-3), Alexander Zverev (Dui/ATP-4), Alexander Roeblev (Rus/ATP-5), Matteo Berrettini (Ita/ATP-7) en Casper Ruud (Noo/ATP-10). Feliciano Lopez (Spa/ATP-110) is de reserve.



Kapitein is de legendarische Zweed Björn Borg, bijgestaan door zijn landgenoot Thomas Enqvist als vicekapitein.



Team Rest of the World: Félix Auger-Aliasime (Can/ATP-11), Denis Shapovalov (Can/ATP-12), Diego Schwartzmann (Arg/ATP-15), Reilly Opelka (VS/ATP-19), John Isner (VS/ATP-22), Nick Kyrgios (Aus/ATP-95), Jack Sock (VS/ATP-164) is reserve.



De (vice-)kapiteins zijn de Amerikaanse broers John en Patrick McEnroe.



3 van de 6 spelers worden op basis van de ATP-ranking de maandag na Roland Garros geselecteerd, de 3 andere zijn de keuze van de kapitein.

11:50 11 uur 50. Format. Het toernooi duurt 3 dagen. Vrijdag en zaterdag is er een dag- en avondsessie, die respectievelijk begint om 19u en 1u Belgische tijd. Op zondag is er enkel een dagsessie vanaf 18u Belgische tijd. Elke dag staan er 4 duels op het menu: 3 enkelspelen en 1 dubbelspel. Die worden gespeeld naar 2 gewonnen sets. Een eventuele 3e set is een super tiebreaker (naar 10 punten). Een gewonnen match levert op 1e dag 1 punt op, op 2e dag 2 punten en op 3e dag 3 punten. In totaal zijn er 24 punten te verdienen, het team dat het eerst 13 haalt, wint. Bij 12-12 wordt een beslissende 5e duel (een dubbel) gespeeld op zondag, naar 1 set mét eventueel een tiebreak. . Format Het toernooi duurt 3 dagen. Vrijdag en zaterdag is er een dag- en avondsessie, die respectievelijk begint om 19u en 1u Belgische tijd. Op zondag is er enkel een dagsessie vanaf 18u Belgische tijd.



Elke dag staan er 4 duels op het menu: 3 enkelspelen en 1 dubbelspel. Die worden gespeeld naar 2 gewonnen sets. Een eventuele 3e set is een super tiebreaker (naar 10 punten).



Een gewonnen match levert op 1e dag 1 punt op, op 2e dag 2 punten en op 3e dag 3 punten. In totaal zijn er 24 punten te verdienen, het team dat het eerst 13 haalt, wint.



Bij 12-12 wordt een beslissende 5e duel (een dubbel) gespeeld op zondag, naar 1 set mét eventueel een tiebreak.