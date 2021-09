Minnen stoot met Van Uytvanck ook door in dubbel, Mertens erg vlot door

Na een uur en een kwartier op de baan was het bij het tweede matchpunt raak voor de Belgen. Ze wonnen met 6-4 en 6-3. In de tweede ronde nemen Minnen en Van Uytvanck het op tegen de Australisch-Tsjechische tandem Ellen Perez/Kveta Peschke.

Greet Minnen vormt in New York een duo met Alison Van Uytvanck, ook haar partner naast de baan. En het Belgische paar is goed begonnen aan het toernooi. Ze hadden twee sets nodig tegen de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Japanse Makoto Ninomiya.

Mertens en Su-Wei Hsieh zijn snel klaar in hun eerste ronde

Eerder op de dag plaatste ook Elise Mertens zich voor de tweede ronde in het dubbelspel. Dat is geen verrassing want Mertens is samen met Su-Wei Hsieh het topreekshoofd in New York. En ze onderstreepten hun rol als te kloppen duo nog eens.

Het werd een double bagel, twee keer 6-0 dus. Mertens en Su-Wei speelden ijzersterk en gunden hun tegenstanders geen enkele game. Mertens maakte het af met een ace.