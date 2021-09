Alison Van Uytvanck haalt eerste keer halve finale dit seizoen

Alison Van Uytvanck maakt haar status van 2e reekshoofd helemaal waar in de hoofdstad van Kazachstan. In de kwartfinales volstonden 2 sets tegen Varvara Gratsjeva. Na 1 uur en 21 minuten was de buit binnen.

Morgen speelt Van Uytvanck haar eerste halve finale van het seizoen. Daarin wacht de Roemeense speelster Jaqueline Adina Cristian (WTA-126), die Aleksandra Krunic (WTA-166) uit Servië klopte in 6-4 en 6-3. Het wordt het eerste duel tussen beide speelsters.