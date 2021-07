Elise Mertens na uitschakeling op Wimbledon: "Ik vond het ritme niet"

20:52 20 uur 52. Mertens strandt in de 3e ronde. Geen 1/8e finale voor Elise Mertens. Onze landgenote verliest in 2 sets van de Amerikaanse Madison Keys. . Mertens strandt in de 3e ronde Geen 1/8e finale voor Elise Mertens. Onze landgenote verliest in 2 sets van de Amerikaanse Madison Keys.

20:29 20 uur 29. 3-5. Mertens wil zich nog niet gewonnen geven en vecht terug tot 3-5. Zit er nog een Houdini-act in voor onze landgenote?

20:25 20 uur 25. 2-5. Het gaat nu razendsnel in de wedstrijd. Mertens kan haar eigen spelletje niet winnen, waarna Keys ook meteen haar eigen game over de streep trekt. 2-5 en alarmfase rood voor Mertens.

20:22 20 uur 22. 2-3. Na een verloren opslagspel en een 1-3-achterstand vecht Mertens terug. Ze gaat nu ook door de opslag van Keys en beperkt de schade. Als onze landgenote nog kans wil maken op de volgende ronde moet ze nu wel haar eigen opslagspelletje winnen.

20:00 20 uur . Meteen 2 breaks in 2e set. Mertens begint scherp aan de 2e set en gaat meteen door de opzet van van Keys. Toch is de Amerikaanse niet onder de indruk, want ze zorgt meteen voor een rebreak: 1-1.

19:55 19 uur 55. 1e set gaat naar Keys. In haar laatste opslagspelletje gaat het dan toch fout voor Mertens. Onze landgenote moet de eerste set aan Keys laten met 5-7.

19:48 19 uur 48. 5-5. Ondanks de druk die er op haar laatste opslagspelletje staat, slaagt Mertens er toch in de game over de streep te trekken: 5-5. We lijken op weg naar een tiebreak.

19:35 19 uur 35. 4-4. Beide speelsters geven elkaar geen duimbreed toe in de 1e set. Het gaat goed op en neer, waardoor zowel Mertens als Keys momenteel erin slaagt het verschil te maken.

19:33 19 uur 33. 2-2. Het gaat gelijk op in de beginfase van deze wedstrijd. Mertens toont bij momenten vlagen van haar klasse en haalt haar 2e spelletje met een "love game" binnen.

19:13 19 uur 13. Opwarming begint. Elise Mertens begint zo meteen aan haar partij tegen Madison Keys. De Amerikaanse haalde de kwartfinale op Wimbledon in 2015. Mertens stond 2 jaar geleden voor het eerst in de 4e ronde, kan ze dat dit jaar herhalen?

08:42 08 uur 42. "Ik ben tevreden over mijn spelniveau. Ik was heel gefocust om dingen voor elkaar te krijgen in de 2e ronde", zegt Mertens. "Keys is een te duchten tegenstandster als je haar de tijd geeft om haar spel te organiseren. In dat geval is ze echt in staat om je van het veld te vegen." "Ik vind dat het gras niet zo snel is dit jaar. Het is ook niet traag, maar ik denk dat het een klein voordeel kan zijn."

"Ik vind dat het gras niet zo snel is dit jaar. Het is ook niet traag, maar ik denk dat het een klein voordeel kan zijn."

