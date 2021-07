Djokovic blijft door Wimbledon huppelen en staat in kwartfinales

18 zeges op een rij. Dat is momenteel de reeks die Novak Djokovic neerzet in Londen. Na zijn eindzege in 2019 blijft hij, ook na een jaartje coronapauze, heersen op het heilige gras.

In de 4e ronde kende hij weinig moetie met Cristian Garin. De partij begon uitstekend met meteen een break voor de Serviër. Later in de set pakte hij nog eens de opslag van de Chileen af en zo snelde hij naar een 5-1-voorsprong. Daarna gaf hij setwinst niet meer uit handen.

In set 2 bood Garin meer weerwerk en speelde Djokovic een stuk slordiger. Maar zelfs die dip in zijn tennis leidde niet tot setverlies. In set 3 liep alles wel weer op rolletjes en in minder dan twee uur had Djokovic de klus geklaard.

Djokovic mikt op een 20e grandslamtitel op het Londense gras. Daarmee zou hij Roger Federer en Rafael Nadal bijhalen. Op Wimbledon telt hij momenteel 5 eindoverwinningen.