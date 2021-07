Barty triomfeert op Wimbledon na spannende finale tegen Pliskova

Barty ging als een razende tekeer in de beginfase van de wedstrijd. De 25-jarige Australische won maar liefst 14 punten na elkaar en liep al snel uit tot 4-0. Pliskova had geen antwoord op de blitzkrieg van Barty: 6-3 werd het in de 1e set.

In de 2e set kregen we een heel ander verhaal. Omdat beide speelsters te veel fouten maakten, wisselde het momentum telkens van kant. Barty leek tot 2 keer toe op weg naar setwinst, maar daar stak Pliskova een stokje voor. Het kwam aan op een tiebreak waarin Pliskova de zenuwen het best onder controle hield: 7-6 (7-4).