10e keer, goede keer: Pliskova staat eindelijk in halve finale op Wimbledon

Voor het eerst in bijna 5 jaar was ze uit de top 10 van de WTA-ranking gesukkeld. Nog nooit haalde ze de kwartfinales op Wimbledon. De voortekenen zagen er niet al te best uit voor Karolina Pliskova in Londen, maar ze heeft alle voorspellingen weg gemept.

Ze plaatste zich bij haar 10e poging voor het eerst voor de kwartfinales en rekende daarin overtuigend af met Viktorija Golubic: twee keer 6-2. In de halve finale botst Pliskova op Aryna Sabalenka, die Ons Jabeur uitschakelde in twee sets (6-4, 6-3).

De 29-jarige Pliskova, goed voor 16 WTA-titels, jaagt nog steeds op haar eerste grandslamzege. In 2016 haalde ze wel de finale van de US Open, maar daarin verloor ze van Angelique Kerber.

Sabalenka, de voormalige dubbelpartner van Elise Mertens. staat voor het eerst in haar carrière in de halve finale van een grandslamtoernooi.