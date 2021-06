Schwartzman botst opnieuw op Nadal op Roland Garros

Diego Schwartzman heeft net als Rafael Nadal zijn lengte niet helemaal mee, maar dat compenseert hij ruimschoots met zijn werklust. Alleen koppelt Nadal zelf daar nog een stukje genie én ervaring aan. Dat zou uiteindelijk ook dit jaar het verschil maken.

Nochtans was Schwartzman 2 sets lang de evenknie van Nadal. Door set 2 binnen te halen, maakte de Argentijn bovendien een einde aan de reeks van 36 opeenvolgende sets voor Nadal.

Maar daarna was het toch weer business as usual voor Nadal. In het begin van de 3e set bracht Schwartzman hem eerst nog aan het wankelen, tot Nadal zijn ongeziene mentale kracht nog maar eens aansprak en toch weer de bovenhand kreeg.

Helemaal op het einde stortte het kaartenhuisje van Schwartzman volledig in. De slotset duurde nog geen halfuur.

Nadal komt zo op 2 zeges van zijn 21e grandslamzege (zijn 14e op Roland Garros). Als hem dat lukt, wordt hij alleen recordhouder.