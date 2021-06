Sakkari mept na Mertens ook titelverdedigster Swiatek uit toernooi

Want ook Sofia Kenin, de Amerikaanse nummer 5 van de wereld, ging in de 4e ronde verrassend vlot (6-1, 6-3) voor de bijl. Vandaag volgde met de nummer 9 van de wereld én de titelhoudster nog een top 10-scalp. De Poolse had dit toernooi trouwens nog geen set verloren.

In een felle strijd boog Mertens het hoofd na 7-5, 6-7, 6-2. Onze landgenote is voorlopig de enige die de 25-jarige Griekse een set kon afsnoepen.

Het parcours van Sakkari, nummer 18 van de wereld, op het gravel in Parijs is indrukwekkend. Na opwarmertjes tegen de Oekraïense Katarina Zavatska (WTA-129) en de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA-91) kreeg Sakkari in de 3e ronde Elise Mertens (WTA-15) op haar bord.

Sakkari slaat laat in set 1 en vroeg in set 2 toe

Na een studieronde van enkele spelletjes met 2 breaks stak Sakkari bij 4-4 en een break haar hand uit naar de set. Swiatek, al 11 matchen ongeslagen in Parijs, kreeg de kans op een rebreak, maar de sterke backhand van de Griekse redde haar.

De 6-4 in set 1 was het eerste setverlies in Roland Garros voor Swiatek sinds juni 2019, vorig jaar verloor ze ook geen enkele set.

Sakkari ging op haar elan door en pakte ook in het eerste spelletje van set 2 de opslag van Swiatek af. De Poolse leek wat hinder te ondervinden van haar dij en liet zich verzorgen. Maar dat bracht geen beterschap.

Sakkari gaf geen krimp op haar eigen opslag en stak na 1,5 uur de zege op zak. In de halve finale wacht de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA-33), die de Amerikaanse Cori Gauff (WTA-25) te vlug af was.

In Parijs was Sakkari nog nooit voorbij de 3e ronde geraakt, nu maakt ze misschien kans op toernooiwinst. Want ze is met voorsprong de hoogst gerangschikte.

In de andere halve finale staat de Sloveense Tamara Zidansek (WTA-85) tegenover de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova (WTA-32) in de ogen. We krijgen sowieso een nieuwe grandslamlaureate.