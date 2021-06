Opgenaaide Djokovic laat nieuwe kraker tegen Nadal niet liggen

Novak Djokovic kreeg zeker geen vrije doorgang naar de halve finales van Matteo Berrettini. Tegen het Italiaanse opslagkanon moest de Serviër vooral goed retourneren en daar slaagde hij wonderwel in.

Toen Djokovic ook in de 2e set soeverein bleef op zijn eigen opslag (hij zou al zijn servicegames winnen) leek een makkelijke zege in de maak. Maar Berrettini zette zijn hakken in het zand, of in het gravel, en trok in een nerveuze en slordige tiebreak aan het langste eind.

Omdat de avondklok in Parijs naderde, moest het publiek het stadion verlaten. Maar niemand wou dit spektakel missen. Het kostte de organisatie heel wat moeite om Philippe Chatrier te ontruimen.

Na een lange onderbreking en in een leeg stadion leek Djokovic moeite te hebben om zijn energiepeil hoog te houden. Toen hij bij 6-5 toch matchpunten kreeg, ging hij bij een misser helemaal over de rooie. De nummer 1 van de wereld schreeuwde het hele stadion bij elkaar en zou dat na het definitieve matchpunt nog een tweede keer doen. Dit betekende duidelijk veel voor hem.

Voor de 8e keer mag hij het tegen Rafael Nadal opnemen op Roland Garros. Als een van de weinigen slaagde Djokovic er ooit in om de ongekroonde gravelkoning te onttronen in Parijs. Het wordt de 58e ontmoeting tussen Djokovic en Nadal, de langste rivaliteit uit de geschiedenis van het mannentennis.