Ontketende Zverev laat geen spaander heel van Spanjaard Davidovich

Alexander Zverev was bij zijn vorige 5 deelnames nog niet verder geraakt dan een kwartfinale, maar dit jaar lijken de puzzelstukjes voor de Duitser in elkaar te vallen.

Tegen Davidovich was het wel eerst nog wat zoeken naar de juiste stukjes. Een vroeg dispuut met de scheidsrechter zinderde een tijdje na, maar eens hij dat had verwerkt was er geen houden meer aan.

Zverev heeft nu al 15 sets op een rij gewonnen en is de eerste Duitser sinds Michael Stich in 1996 die de halve finales in Parijs haalt.

"Het is tof dat ik al zo ver geraakt ben, maar hier mag het niet stoppen", zegt Zverev. "Mijn spel is goed, laat ons hopen dat dat zo blijft."