Krejcikova (WTA-33) bekroont droomcampagne met titel op Roland Garros

"Ik ben gewoon heel blij", wist Krejcikova achteraf niet veel uit te brengen. "Ik begrijp niet goed wat er net gebeurd is, ik kan niet geloven dat ik een Grand Slam gewonnen heb. Ik wil gewoon iedereen bedanken, ook de fans. Het is fijn weer publiek te zien in deze moeilijke tijden."

"Om hier naast Martina Navratilova te staan, die me ook steunde, is prachtig. Jana Novotna probeerde ook ooit om hier de titel te pakken. Zij is er nu niet meer, het is goed dat iemand het voor haar heeft kunnen doen", verwees ze naar haar landgenotes en voormalige tennistoppers.