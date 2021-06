Krejcikova wervelt in Parijs, maar vocht tegen tranen: "Dacht dat ik niet goed genoeg zou zijn"

Roland Garros 2021 zal wellicht voor altijd verbonden blijven met de afzegging van Naomi Osaka, die haar mentale problemen openbaarde. Maar de Japanse staat niet alleen in haar strijd met zichzelf en de druk.

Barbora Krejcikova plaatste zich na een indrukwekkende match voor de kwartfinales in Parijs, maar die prestatie was het tegenbeeld van wat zich kort voor de wedstrijd had afgespeeld.



"Ik stond op en ik voelde me slecht", vertelde de Tsjechische, het nummer 33 van de wereld, na haar zege tegen de ex-winnares van de US Open.

"Ik voelde me zo gestresseerd en ik weet niet eens waarom. Een halfuur voor de wedstrijd wilde ik het terrein niet op."

"Ik voelde me zo slecht en ik moest met mijn psycholoog praten. Ik huilde. Ze zei: "Als je dit overwint, dan wordt het een grote overwinning. Het maakt dan niet uit of je de match wint of verliest, het wordt een persoonlijke zege.""

Uiteindelijk liep op het terrein alles van een leien dakje: "Ik begon goed en ging snel door haar service. Ik was, denk ik, gewoon gestresseerd dat ik niet goed genoeg zou zijn."