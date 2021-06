Elise Mertens vecht zich naar 3e ronde: "Agressiever vanaf 2e set"

Mertens hangt de bordjes gelijk na een mindere start

In de kleedkamer kon ze even bezinnen. De juiste keuze bleek later. Na een vroege break had Diyas moeite om haar niveau van set 1 aan te houden. Mertens ging nog eens door de opslag van de Kazakse en pakte zo set twee: 6-2.

Felbevochten derde set

Het is al het vierde jaar op rij dat Mertens minstens de derde ronde haalt. Maria Sakkari (WTA-18) uit Griekenland is de volgende tegenstander.

In set 3 tapte Diyas compleet uit een ander vaatje. Mertens had de nodige moeite om haar eigen opslag te behouden, ook zelf breaken bleek moeilijk.

De hitte was prominent aanwezig in Parijs. Beide speelsters probeerden telkens het hoofd letterlijk koel te houden door een ijszak in hun nek te leggen tijdens de dode spelmomenten.

"Fans hebben me geholpen"

"In de eerste set speelde ik wat te verdedigend", begon Elise Mertens haar verhaal van de wedstrijd. "Ik stond met zware benen op het terrein, wellicht omdat het warmer en vochtiger geworden is, maar ik heb me in de match gevochten."

"De tweede set tenniste ik veel agressiever. Mentaal een opsteker dat ik het heb kunnen omdraaien", vond de Belgische nummer 1.



In Parijs kan Mertens rekenen op enthousiaste fans. "Dat is erg fijn", getuigde ze. "Roland Garros is het eerste toernooi sinds lang met Belgische supporters in het stadion. Ze hebben me er zeker doorgeholpen."