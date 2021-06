Alison Van Uytvanck weet voor het eerst in 4 maanden weer wat winnen is

2021 was Alison Van Uytvanck nog niet echt gunstig gezind. Na de Australian Open onderging onze landgenote een knie-operatie, waarna ze een paar maanden in de lappenmand lag.

Sinds haar comeback moest ze in 5 toernooien op een rij telkens na 1 wedstrijd haar boeltje pakken in het enkelspel.

In Nottingham heeft Van Uytvanck een einde gemaakt aan de negatieve spiraal. De Russin Melnikova was als lucky loser opgevist voor de hoofdtabel en kon Van Uytvanck niks in de weg leggen. Het werd 2 keer 6-1.

In de volgende ronde wacht Van Uytvanck een taaiere brok met de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA-72). De inzet is een ticket voor de kwartfinales.