Pool Hurkacz zet zich op erelijst van 5e grandslamtoernooi

De grote 3 (Djokovic, Nadal en Federer) zeiden allemaal af voor Miami, maar dat doet niets af aan de zege van Hurkacz. Op weg naar de finale schakelde hij nummer 5 van de wereld Tsitsipas uit.





In de strijd om de titel ging hij ook voorbij zijn vriend Jannik Sinner. De eerste set verloor de 19-jarige Italiaan pas in de tiebreak. In de tweede set kwam hij zijn dip (0-4) net niet meer te boven.



Op de erelijst volgt Hurkacz niemand minder dan Roger Federer op. De Zwitser won het toernooi 2 jaar terug, vorig seizoen ging Miami niet door.