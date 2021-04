Ashleigh Barty gaat grote namen als Graf en Seles achterna in Miami

Na haar titel op de US Open in 2019 heeft Bianca Andreescu met heel wat blessureleed te maken gekregen. Nu leek de 20-jarige Canadese eindelijk weer op de been, tot vanavond in de finale van Miami.

Vroeg in de tweede set verdraaide Andreescu haar voet. Ze liet hem nog intapen, maar veel langer hield ze het niet uit. Met tranen in de ogen stapte ze naar het het om Ashleigh Barty te feliciteren met haar nieuwe zege in Miami.

In 2019 had de Australische het toptoernooi ook gewonnen, vorig jaar ging het evenement niet door.

Barty is niet de eerste die haar titel verlengt in Miami. Ze komt in een lijst met grote kampioenes terecht. Graf, Seles, Sanchez Vicario en de zussen Williams deden het haar voor.