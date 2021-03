David Goffin gaat er meteen uit in Miami tegen Australiër Duckworth (ATP-104)

Als 8e reekshoofd was onze landgenoot nog vrij in de eerste ronde, maar vandaag moest Goffin wel aan de bak in het zonnige Miami. Tegen de Australiër Duckworth kwam de Belg nooit echt onder stoom, waardoor hij na 1 uur en 17 minuten al meteen zijn koffers mocht pakken.

In de eerste ontmoeting tussen beide heren maakte Goffin te veel fouten om echt aanspraak te maken op de overwinning. Hierdoor blijft de balans erg mager, want na zijn toernooizege in Montpellier kon hij nog maar 2 wedstrijden winnen in 4 toernooien (1 in Rotterdam en 1 in Doha).

Elise Mertens staat dan wel weer in de 3e ronde in Miami. Onze landgenote knokte zich na een moeilijke start naar een overwinning in 2 sets (6-4 en 6-1) tegen Katie Boulter (WTA 319).