Elise Mertens mept dubbelpartner opzij op weg naar finale Istanbul

Elise Mertens (WTA 17) voelt zich naar eigen zeggen geweldig op het Turkse gravel, een toernooi dat eigenlijk zelfs niet op haar planning stond. Maar na haar vroege uitschakeling in Charleston laste ze nog een tripje naar Istanbul in.

Met succes, ook in de halve finales begon het eerste reekshoofd ijzersterk tegen de Russin Viktoria Koedermetova (WTA 29). Mertens verzamelde 7 breakkansen in de eerste set, ging 3 keer door de opslag van haar tegenstandster en kwam zelf niet in de problemen.

Na een droge 6-1 herpakte Koedermetova, de dubbelpartner van Mertens in Istanbul, zich. Ze kon nu ook de opslag van Mertens bedreigen, maar gaf elke break meteen weer uit handen.

Mertens had geen zin in een derde set en stak bij 5-4 nog een tandje bij. Eén matchpunt volstond voor een ticket voor de finale. Daarin neemt ze het op tegen de Roemeens Sorana Cirstea (WTA 67) of de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 85).