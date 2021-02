Enfant terrible Kyrgios keilt racket tegen de grond en in de tribunes

De Murray River Open is voor Nick Kyrgios zijn eerste toernooi in een jaar tijd, want de Australiër kwam niet in actie tijdens de coronacrisis. Dat Kyrgios na een jaar inactiviteit fysiek nog niet helemaal in orde is, bleek in zijn wedstrijd tegen Borna Coric.

Kyrgios was zichtbaar gefrustreerd door de pijn in zijn knie. Bij 4-4 in de tweede set kreeg hij al een waarschuwing nadat hij gevloekt had en toen Coric een break forceerde, kookte Kyrgios' potje helemaal over. De Australiër mepte zijn racket aan flarden en keilde ze vervolgens in de lege tribunes.

"Ik kan niet serveren zonder pijn. Mijn knie voelt onstabiel wanneer ik land", had Kyrgios eerder tijdens de wedstrijd gezegd toen hij verzorging kreeg. "Misschien speel ik nog maar één spelletje. Ik serveer met 170 km/u in plaats van 220 km/u", aldus Kyrgios, die verloor met 6-3 en 6-4.