Dubbelpartner Elise Mertens stormt naar 3e toernooizege op rij

Daarmee breidt Sabalenka een verlengstuk aan haar goede resultaten van eind 2020. Ze besloot het tennisjaar met toernooiwinst in Ostrava en Linz.

Aryna Sabalenka won vandaag het hardcourttoernooi van Abu Dhabi. De Russin Veronika Koedermetova kreeg maar 4 games in de finale.

Aryna Sabalenka is de dubbelpartner van Elise Mertens. In 2019 wonnen ze samen de US Open.



Mertens kwam in Abu Dhabi niet het terrein op. Een schouderblessure hield haar uit het toernooi.