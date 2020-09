Drastische ommezwaai loont: Brady is eerste halvefinaliste op US Open

Jennifer Brady leek lang een Amerikaanse belofte die het niet kon waarmaken op het hoogste niveau. De vierde ronde op grandslamtoernooien bleek de bovengrens.

Tot Brady afgelopen winter het roer resoluut omgooide. Ze verliet het zonnige Florida voor het regenachtige Regensburg in Duitsland en trainde er 6 dagen per week onder Michael Geserer.

In Brisbane, het eerste WTA-toernooi van het seizoen, waren de resultaten al zichtbaar. Brady knokte zich door de kwalificaties en klopte Sjarapova en Ashleigh Barty. Ook in de coronapauze werkte Brady hard door. In Lexington schreef ze haar eerste WTA-titel op haar palmares.

Die bloedvorm heeft Brady meegenomen naar de US Open. Onder anderen drievoudig grandslamkampioene Angelique Kerber mocht dat aan den lijve ondervinden. Ook de Kazakse Yulia Poetintsevya was kansloos in de kwartfinales tegen Brady, die nog geen set liet liggen in New York.