Sterke Red Panthers draaien Nieuw-Zeeland door de gehaktmolen

De Red Panthers waren een hele wedstrijd heer en meester tegen Nieuw-Zeeland. Delphine Mariën en Stephanie Vanden Borre zorgden voor een snelle dubbele voorsprong en Nieuw-Zeeland herstelde zich nooit van die dubbele tik.

Na de pauze bleef de Belgische dominantie aanhouden. Charlotte Englebert en Delphine Mariën diepten de voorsprong verder uit en toen haalde de coach van Nieuw-Zeeland de keepster uit doel voor een extra veldspeler.

Dat werd afgestraft met meer Belgische goals: Emily White (2x) en Louise Versavel zetten de zware 7-0-cijfers op het scorebord. Een eclatante overwinning van de Red Panthers die zo de nederlaag tegen Australië kunnen doorspoelen.

De enige domper op de Belgische feestvreugde was de knieblessure van Charlotte Englebert. Die werd na een contact naar de kant geholpen. "Ik denk dat het wel meevalt", zei de ster van de Panthers achteraf. "Er is niets gebroken, dus misschien was het meer schrik, maar dat zal de kinesist straks bepalen."