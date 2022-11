Red Panthers leggen nipt de duimen tegen olympisch vicekampioen Argentinië

Argentinië, de titelverdediger in de Hockey Pro League bij de vrouwen, was aanvallend heel actief, maar de Belgische verdediging was wakker.

Pas op het einde van het tweede kwart moesten de Red Panthers dan toch eens buigen. Een strafcorner bleef in het strafschopgebied hangen en na een flipperkast-fase kon Valentina Costa profiteren.

In de tweede helft was Argentinië niet efficiënt genoeg om de score te verdubbelen en dat brak hen bijna zuur op. Een shot van Emily White ging via de Argentijnse doelvrouw tegen de lat. Zo bleef het bij een nipte 1-0-nederlaag voor de Panthers.

"Onze eerste helft was niet zo goed, maar we vochten terug en toonden dat we veel beter kunnen in de tweede helft", zei Hélène Brasseur. "We hadden pech dat we niet konden scoren. We blijven leren en nemen dit mee naar het volgende duel tegen Duitsland."

Vrijdag haalden de Panthers het nog met 4-3 na shoot-outs tegen Duitsland. Maandag spelen ze opnieuw tegen de Duitse vrouwen.