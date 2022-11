Red Panthers openen Hockey Pro League met zege tegen Duitsland na shoot-outs

België kwam tegen Duitsland al vroeg in de match op voorsprong. Emma Puvrez opende de score na de 1e strafcorner van de Panthers. De inzet van Ambre Ballenghien werd nog gekeerd, maar Puvrez was bij de pinken in de rebound.

Het Duitse antwoord liet niet lang op zich wachten. Lorenz maakte al snel gelijk voor Duitsland, ook na een strafcorner. Duitsland duwde door in het 2e quarter Heinz en Micheel zorgden voor een 1-3-stand bij de rust.

In de 2e helft toonden de Red Panthers mentale veerkracht. Abi Raye tekende voor de aansluitingstreffer en even later kwam België helemaal langszij toen Englebert na een penaltycorner kon scoren in de rebound.

In de reguliere speeltijd werd niet meer gescoord en dus mochten beide teams zich opmaken voor de shoot-out. Daarin maakte doelvrouw Picard het verschil met een uitstekende tussenkomst op de poging van Strauss.