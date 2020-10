Hamilton evenaart record 91 GP-zeges Schumacher op Nürburgring, Verstappen 2e

De vorige race - in Rusland- lukte het niet, maar vandaag had Hamilton op Duitse bodem zijn afspraak met de F1-geschiedenis. Hamilton vertrok als 2e in de race en profiteerde onderweg van een fout van Bottas om de leiding te nemen. Die gaf hij dankzij een perfecte racestrategie niet meer af.

Bottas blokkeerde zijn rechtervoorwiel in de 13e ronde, waarop Hamilton passeerde. Wat later verloor de Fin zelfs alle power en moest opgeven. Dat was de eerste keer dat een Mercedes dat overkwam in bijna 2 jaar.

Hamilton reed 10 seconden weg van Verstappen, op 3 vertrokken, maar de safety car op 15 ronden van het einde zorgde voor nog spanning. Er kwam rook uit de auto van Norris, nochtans mooi geparkeerd aan de kant.

Ricciardo, Hamilton en Verstappen doken de pit in voor nieuwe banden. Achter de safety car raakten de banden van de top 5 niet goed opgewarmd, terwijl de rest mocht ontdubbelen en de banden beter kon opwarmen. Hamilton en Verstappen klaagden daarover. Met koude banden is het veel moeilijker racen.

Bij de herstart op 11 ronden van het einde verschalkte Hamilton ietwat de Nederlander, die zelf alle moeite had om Ricciardo af te houden. Maar het podium wijzigde niet meer. Voor Renault is het het 1e podium sinds het team weer als fabrieksteam in de F1 zit (het vorige dateerde van 2011), voor Ricciardo het 1e podium in 2,5 jaar.

Opvallend: in de slotronde pakte Verstappen met 6 duizendsten nog het snelste rondje af van Hamilton, die zo 1 WK-punt misliep.