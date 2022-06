WK 3x3: De Belgian Cats walsen over Egypte en leggen perfect rapport voor na 1e dag

Met de 2 op 2 en door het forfait van de Dominicaanse Republiek zijn de Belgian Cats nu al zeker van een plaats in de volgende ronde. Toch heeft de wedstrijd van vrijdag tegen Polen nog alle belang, want de groepswinnaar mag rechtstreeks naar de kwartfinales en krijgt dus extra rust.

Tegen een al bij al zwak Egypte kwamen de Cats op geen enkel moment in de problemen. De defensieve intensiteit, die al goed zat in de 1e match, werd behouden en de eenvoudige missers werden overboord gegooid.

De winst tegen Mongolië was niet meteen overtuigend, maar dat wisten de Belgian Cats zelf ook. "De kop is er nu af", luidde het na de 1e match en dat bleek ook in de tweede wedstrijd van de Belgische vrouwen op dit toernooi.

Massey: "We willen onze groep winnen"

"Na onze eerste match hebben we gekeken wat er beter kon en dat hebben we meegenomen naar deze wedstrijd. Dat hebben we aangepakt en dat is goed gegaan", reageerde Becky Massey na de winst tegen Egypte.

"Het was ons doel om vandaag met twee zeges te starten. De toon is gezet. We mogen hier wel trots op zijn."

"We moeten nu onze sterktes en zwaktes analyseren en Polen zo goed mogelijk scouten en te zien hoe dat bij hen zit. Het is de ambitie om onze groep te winnen."