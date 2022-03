LIVESTREAM: Noor Vidts ligt op koers voor WK-goud met PR in zandbak, kijk om 19.50 u. naar slot-800m

18:11 18 uur 11. Vidts verbetert zich niet, maar is steviger leider. Noor Vidts kan bij haar derde sprong niet beter doen, met 6,33 meter is ze 27 centimeter minder ver dan haar eerste en beste poging. 6,60m is een PR voor de Belgische. Ze wint het verspringen wel niet, ze eindigt tweede. De Amerikaanse Kendell Williams ging bij haar derde sprong 6,69 meter ver. Met een PR van 6,43 meter is Adrianna Sulek derde. Na 2 eerste plaatsen en 2 tweede plaatsen is Vidts stevige koploper in de tussenstand. Ze verdient 1.040 punten, 55 punten meer dan Sulek. Vidts leidt met 3.947 punten, Sulek is tweede met 3.880 punten, de Amerikaanse Kendell Williams gaat met haar verspringzege van 4 naar 3 met 3.846 punten. . Vidts verbetert zich niet, maar is steviger leider Noor Vidts kan bij haar derde sprong niet beter doen, met 6,33 meter is ze 27 centimeter minder ver dan haar eerste en beste poging. 6,60m is een PR voor de Belgische.



18:10 18 uur 10. Tussenstand vijfkamp (4/5). 1. Vidts 3.947 punten 2. Sulek (Pol) 3.880 3. Williams (VS) 3.846 . Tussenstand vijfkamp (4/5)

1. Vidts 3.947 punten 2. Sulek (Pol) 3.880 3. Williams (VS) 3.846



17:44 17 uur 44. Vidts springt met een PR naar 6,60 meter. Vidts springt met een PR naar 6,60 meter

17:43 17 uur 43. Vidts springt PR in zandbak: 6,60 meter. Het verspringen is het 4e onderdeel in de vijfkamp. Noor Vidts pakt uit met haar tweede PR van de dag bij haar eerste sprong. Ze springt op reserve (om de afstootplank niet te missen), maar haalt toch 6,60 meter. Dat is 9 centimeter verder dan haar persoonlijk record eerder dit jaar (6,51m). Vidts gaat zo aan de leiding in de verspringcompetitie, die tot dan aangevoerd werd door haar eerste concurrente, de Poolse Adrianna Sulek (6,43m). Die 17 centimeter verschil is ongeveer 50 punten. Dan begint Vidts met een grotere voorsprong op nummer 2 Sulek aan de 800 meter. En de twee lopen ongeveer even snel op de 800m. . Vidts springt PR in zandbak: 6,60 meter Het verspringen is het 4e onderdeel in de vijfkamp. Noor Vidts pakt uit met haar tweede PR van de dag bij haar eerste sprong. Ze springt op reserve (om de afstootplank niet te missen), maar haalt toch 6,60 meter.



17:43 17 uur 43. 6,60 meter, dit kan de sprong van de wereldtitel zijn! Commentator Kris Meertens. 6,60 meter, dit kan de sprong van de wereldtitel zijn! Commentator Kris Meertens

14:30 14 uur 30. Vidts op koers voor goud, 3 finaleplaatsen én een Belgisch record. De ochtendsessie van het WK atletiek zit erop en de Belgen mogen terugkijken op een sterk begin. Noor Vidts loopt aan de leiding in de vijfkamp en strijdt vanavond om de wereldtitel. Julien Watrin heeft in de reeksen van de 400 meter zijn Belgisch record verpulverd (45"88). Die andere man in vorm, Eliott Crestan , liep dan weer met lef naar de finale van de 800 meter. Isaac Kimeli snelde beheerst naar de eindstrijd van de 3.000 en krijgt er het gezelschap van Belgisch crosskampioen Michael Somers . Graag tot straks! Noor Vidts komt om 17.30 uur weer in actie, Julien Watrin om 19.10 uur. . Vidts op koers voor goud, 3 finaleplaatsen én een Belgisch record De ochtendsessie van het WK atletiek zit erop en de Belgen mogen terugkijken op een sterk begin.

14:10 14 uur 10. Noor Vidts wint ook het kogelstoten. Noor Vidts sluit de ochtendsessie af met de eerste plaats in de vijfkamp. Na winst op de horden, een tweede plaats in het hoogspringen, is ze de beste in het kogelstoten. Niemand doet beter dan 14,03 meter. In de tussenstand is het opletten geblazen voor Adrianna Sulek. De Poolse volgt op 12 punten. Om 17.30 uur komen de vijfkampsters weer in actie, dan staat het verspringen op het programma. De 800 meter, het laatste nummer, begint rond 19.50 uur. . Noor Vidts wint ook het kogelstoten Noor Vidts sluit de ochtendsessie af met de eerste plaats in de vijfkamp. Na winst op de horden, een tweede plaats in het hoogspringen, is ze de beste in het kogelstoten. Niemand doet beter dan 14,03 meter.

14:08 14 uur 08. Noor Vidts sluit haar voormiddag af met het kogelstoten.

14:02 14 uur 02. Kimeli én Somers naar de finale. Isaac Kimeli is 3e geworden in zijn reeks van de 3.000 meter. Omdat die trager verliep dan die van Michael Somers loopt ook hij zondag de finale. De race van Kimeli barstte pas open na 2 kilometer. Onze landgenoot wist wat hem te doen stond: in de top 4 eindigen. Het werd een 3e plaats in 7'55"75. . Kimeli én Somers naar de finale Isaac Kimeli is 3e geworden in zijn reeks van de 3.000 meter. Omdat die trager verliep dan die van Michael Somers loopt ook hij zondag de finale.

