Gretige gemengde 4x400m-ploeg naar finale en Kimeli (18e) kraakt in het slot op eerste atletiekdag

14:07 14 uur 07. Op naar morgen. Terwijl de laatste 10 kilometer-lopers over de streep strompelen, wordt deze eerste atletiekdag afgesloten. De eerste landgenoten hebben zich zeker laten gelden, met een finaleplaats voor de gemengde aflossingsploeg en een dappere 18e plaats van Kimeli als resultaten. Morgen komen onder meer hordeloopsters Claes, Couckuyt en Zagré, 800m-loper Crestan en polsstokspringer Broeders in actie.

14:05 In de kwalificaties van het hink-stap-springen was Yulimar Rojas de beste met een sprong van 14,77 meter. Voor de Colombiaanse titelverdedigster Caterine Ibargüen was het even schrikken, want zij kon zich pas met haar laatste sprong plaatsen (14,37 meter). 14 uur 05.

13:59 13 uur 59. Goud voor Ethiopiër Barega na machtige slotronde, Kimeli 18e. Het eerste atletiekgoud is voor de Ethiopiër Selemon Barega. Na zijn vroege inspanning om Kissa terug te halen, hield hij zich kilometerslang verscholen in de grote groep, maar in de slotronde ontbond hij zijn duivels. Twee Oegandezen haalden nog alles uit de kast om hem te remonteren, maar het mocht niet baten. Isaac Kimeli komt als achttiende over de streep.

13:57 13 uur 57. Daar is de wereldrecordhouder. De Oegandese wereldrecordhouder Joshua Cheptegei voert de forcing. Een achttal atleten vertikt het om te lossen!

13:56 13 uur 56. Kimeli lost de rol na 7.500m. De 21-jarige Keniaan Rhonex Kipruto houdt het tempo nu hoog. Dat betekent helaas de doodsteek voor Kimeli. Een top 10-plaats zal niet voor vandaag zijn.

13:50 13 uur 50. Kissa's licht gaat uit. Stephen Kissa heeft het - zoals verwacht - geen 10.000 meter volgehouden. Na een goeie 6.000 meter stapt hij uit de race.

13:49 13 uur 49. Alles op een lint. Met nog tien ronden op de teller beginnen de sluizen achteraan open te staan. Onder meer de Thai en Brit moeten afhaken. Ook Kimeli zakt stilaan naar de staart van het groepje, maar hij houdt voorlopig toch goed stand.



13:41 13 uur 41. Halverwege is de hergroepering bijna een feit. Hopelijk dacht Kissa niet dat hij aan de start stond van de 5.000 meter? De Keniaanse achtervolgers laten de Oegandees nog altijd spartelen, maar hij is duidelijk een vogel voor de kat.

13:39 13 uur 39. Kimeli in het pak na 3.000 meter. Na 3.400 meter is Kissa's liedje bijna uitgezonden. Kipruto en Barega zitten hem letterlijk op de hielen. Isaac Kimeli blijft geduldig in de grote groep rondwaren.

13:34 13 uur 34. Kissa krijgt een oceaan voorsprong. De Oegandees Stephen Kissa gaat er stante pede vandoor. In een mum van tijd sprokkelt hij vijftig meter voorsprong! De Ethiopiër Barega en Keniaan Kipruto slaan de handen in elkaar om de kloof niet te groot te laten worden.

13:31 13 uur 31. Kijken naar Kimeli. Isaac Kimeli staat gefocust klaar om zijn 10.000 meter-avontuur aan te vatten. Put hij energie uit de goeie prestatie van de aflossingsploeg? Kimeli mikt op de top 12.

13:03 13 uur 03. Jonathan Borlée rolt bijna iedereen op: finale! In zijn eerste race van het jaar gaat Jonathan Borlée er als een hazenwind vandoor. Na 200 meter stoomt hij door naar de tweede plaats. In de afsluitende rechte lijn valt hij nog wat stil, maar een derde plek is voldoende voor kwalificatie voor de finale! De Amerikanen (die verder waren blijven lopen en als eerste de finish passeerden), worden inderdaad gediskwalificeerd, dus de Belgen gaan uiteindelijk toch als tweede door! Heel sterk!

13:03 13 uur 03. Jawel, Laus knokt zich voorbij Ierland naar de vierde plaats. Jonathan Borlée heeft wel nog veel werk om op te schuiven naar de derde stek.

13:02 13 uur 02. Imke Vervaet geeft het stokje als vijfde door aan Camille Laus. Kan zij opschuiven?

13:00 13 uur . Diskwalificatie VS? Alexander Doom doet wat hem verwacht wordt. Alles ligt nog op een kluitje als hij het stokje doorgeeft aan Vervaet. De Amerikanen op hun beurt doen ook wat ze zo vaak doen in relays: knoeien! Ze lopen in de verkeerde baan: dit moet toch tot diskwalificatie leiden?

12:59 12 uur 59. Zetten Tornados en Cheetahs de toon? Onze 4x400m-lopers staan op de piste. De voorwaarden voor de finale: bij de beste drie in de reeks eindigen of één van de twee snelste verliezende tijden lopen.

12:52 12 uur 52. Switchen naar Canvas of pagina refreshen. Even zappen geblazen! Deze atletieksessie wordt vanaf nu verder uitgezonden op Canvas. Als u online volgt, kunt u gewoon deze pagina even refreshen.

12:47 12 uur 47. Nederlandse Sifan Hassan als beste naar 5.000m-finale. In de reeksen van de 5.000 meter bij de vrouwen is onze noorderbuur Sifan Hassan de primus van de kwalificaties. In een snelle eerste reeks moest ze niemand voor zich dulden: 14'47"49. Het gros van alle deelnemers aan de finale komt uit die eerste heat, want in de tweede reeks werd er net niet geslenterd.