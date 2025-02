Rick Pluimers laat iedereen een poepje ruiken in de Muscat Classic, Jenthe Biermans eindigt 2e

Met de Muscat Classic heeft de Ronde van Oman nu al enkele jaren een aperitiefhapje.

De punten voor de eendagskoers werken namelijk aanstekelijk in het promotie- en degradatiesysteem en komt het deelnemersveld ginds ten goede. Let zo bijvoorbeeld op hoe XDS Astana, in puntennood, 3 man in de top 10 zou posteren.

In de lastige finale probeerden Jay Vine en Chris Harper het gedecimeerde peloton een hak te zetten, maar hun poging strandde in de slotkilometer.

Rick Pluimers fungeert bij Tudor normaal als gangmaker, maar rook nu zijn kans en snelde naar zijn eerste profzege.

Jenthe Biermans, winnaar in 2023, moest nu vrede nemen met de dichtste ereplaats.