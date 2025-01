Groeibriljanten van Real Madrid zorgen alsnog voor ruime zege in verlengingen in Copa del Rey

Barcelona maakt statement

Barcelona heeft zich met speels gemak geplaatst voor de kwartfinales in de Spaanse beker. Real Betis zag maar liefst 5 verschillende Barça-spelers scoren.



Na drie minuten was het al prijs voor de thuisploeg met dank aan Gavi, Jules Koundé verdubbelde na een halfuur.



Raphinha, Ferran Torres en Lamine Yamal maakten na de rust het Catalaanse feestje compleet. De penaltytreffer van Betis op het einde was slechts een voetnoot op het ticket naar de kwartfinales.



Ook Atlético Madrid stoot door in de Copa del Rey. Het boekte een vlotte 0-4 tegen tweedeklasser Elche.