Ajax mag zijn bekerdroom al opbergen: AZ wipt de recordkampioen in de 1/8e finales

Einde verhaal voor Ajax

Het bekerverhaal van Ajax zit er nu al op. In de 1/8e finales werden de Amsterdammers uit de KNVB Beker gekegeld door het AZ Alkmaar van Belgische trainer Maarten Martens.



Wouter Goes tekende voor rust voor de 1-0, kort voor affluiten legde Mexx Meerdink de droge 2-0 vast. Mika Godts kon daar in 84 minuten speeltijd niets tegenover zetten voor Ajax.



Eén ding is zo al zeker: de recordkampioen in de Nederlandse beker zal er geen 21e eindoverwinning bijlappen. Titelverdediger Feyenoord werkt woensdag zijn 1/8e finale af.