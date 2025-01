Transfers buitenland: Bayern en Kompany gokken met transfer van jonge doelman Jonas Urbig

Frans talent Wahi naar Frankfurt

Eintracht Frankfurt heeft zijn vervanger voor Omar Marmoush beet. Elye Wahi (22) moet de Egyptenaar, die naar Manchester City trok, doen vergeten. Hij komt over van Olympique Marseille.



"Elye is een snelle spits, die aanwezig is in de zestien en een instinct heeft voor het doel. Hij is een jonge speler die zich ontwikkeld en we zijn overtuigd van zijn kwaliteiten. Tegelijkertijd geven we hem de nodige tijd om zich aan te passen", klinkt het bij Markus Krösche, de technisch directeur van de Duitse club.