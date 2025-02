Na pijnlijke vergelijking met 63-jarige trainer nu transfer voor Rashford? "Aston Villa is een mooie kans"

zo 2 februari 2025 12:58

Als je in de pikorde zelfs onder de keeperstrainer bent beland, is het hoog tijd om andere oorden op te zoeken. Dat heeft nu ook Marcus Rashford begrepen. De Britse speelvogel is onder Ruben Amorim persona non grata geworden bij Manchester United. Tielemans en Onana zouden al klaar staan om hem met open armen te ontvangen bij Aston Villa.

"Ik stel nog eerder Vital op dan een speler die niet elke dag alles geeft." Nieuwe Manchester United-coach Ruben Amorim wond er vorig weekend geen doekjes om. Zelfs de 63-jarige keeperstrainer Jorge Vital maakte meer kans op speeltijd dan Marcus Rashford. De pijlsnelle winger - ooit hét grote talent in het Engelse voetbal - heeft zich de voorbije maanden compleet onmogelijk gemaakt op Old Trafford. Amorim was vooral kwaad over Rashfords manier van trainen. "Het is steeds dezelfde reden", klaagde hij. "Het gaat om wat ik van een voetballer verwacht op het trainingsveld en in het leven daarbuiten. Elke dag telt." "Als daar geen verandering in komt, ga ik ook niets veranderen. Voor elke speler geldt hetzelfde: als je alles geeft en je doet de juiste dingen, dan kunnen we elke speler gebruiken."

Marcus Rashford moet zijn carrière "back on track" krijgen. Kris Boyd (Sky Sports)