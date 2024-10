Verrassing in Duitse beker! Dortmund meteen uitgeschakeld, Antonio Nusa tovert Leipzig naar winst

Exit Dortmund!

Meteen een ferme verrassing in de Duitse beker.



Borussia Dortmund begon nochtans sterk tegen Wolfsburg, met vroege kansen voor Beier en Bynoe-Gittens, maar slaagde er niet in om te scoren. Wolfsburg zette rond het half uur druk, maar ook zij konden geen doelpunt maken, waardoor de wedstrijd na 90 minuten nog steeds 0-0 stond.

In de verlenging wist Wolfsburg uiteindelijk het verschil te maken. In de 116e minuut kwam er een voorzet de zestien in, waarbij Jonas Wind zich uitstekend vrijspeelde. Hij sprong hoog boven de verdedigers van Dortmund uit en kopte de bal krachtig in het doel, buiten bereik van keeper Gregor Kobel.



Dit beslissende doelpunt bracht Wolfsburg op een 1-0 voorsprong, waar Dortmund ondanks een laatste offensief niet meer van kon herstellen. En zo moesten de bezoekers meteen afdruipen