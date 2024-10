Bayer Leverkusen en Leipzig (dankzij scorende Nusa) door in Duitse beker, Schalke moet meteen afdruipen

Exit Schalke, scorende Nusa

Ook zonder karel Geraerts is Schalke nog steeds op de dool. In de competitie blijft het in de kelder van het klassement kruipen en ook het bekerverhaal zit er alweer op. De cultclub kon niet verrassen tegen Augsburg: 3-0.



Bayer Leverkusen en RB Leipzig kenden vanavond geen problemen. De landskampioen van vorig seizoen won relatief gemakkelijk (3-0) van tweedeklasser Elversberg. Bij Leipzig moest Maarten Vandervoordt zich twee keer onnodig omdraaien, maar onder meer een scorende Antonia Nusa zorgde uiteindelijk voor een 4-2-overwinning tegen St. Pauli.



In de minst spraakmakende affiche haalde Karlsruher het solide met 0-2 van Offenbach.