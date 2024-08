Wielertransfers zomer - Nieuwe superluitenant voor Vingegaard: Simon Yates trekt naar Visma-Lease a Bike

Groupama-FDJ ziet Guillaume Martin 10 jaar later weer

De Fransman Guillaume Martin, die 5 keer in de top 15 van de Tour eindigde, ruilt na dit seizoen Cofidis in voor 2 jaar Groupama-FDJ.



De 31-jarige Martin kende al eens een korte periode bij het toenmalige FDJ.fr, toen hij er in het tweede deel van 2014 als stagiair rondreed. Uiteindelijk werd hij prof bij het Belgische Wanty-Groupe Gobert, waar hij van 2016 tot 2019 fietste en 5 van zijn 8 profzeges boekte.



In 2020 trok hij naar Cofidis. Zijn laatste triomf was een rit en de eindzege in de Ronde van de Ain in 2022.



Martin eindigde 2 keer in de top 10 van de Tour: 8e in 2021, 10e in 2023. In 2021 was hij 9e in de Vuelta.