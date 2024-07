Wielertransfers zomer: Ineos houdt groeibriljant Joshua Tarling drie jaar langer aan boord, Romain Grégoire verlengt bij FDJ

Milan Fretin langer bij Cofidis

Milan Fretin en Stanislaw Aniolkowski hebben hun contract bij Cofidis met drie jaar verlengd. Beide sprinters zijn pas aan hun eerste seizoen bezig bij Cofidis. De 23-jarige Fretin, die eerder in zijn carrière bij Flanders-Baloise reed, verzamelde dit seizoen al een pak ereplaatsen.





De Belgische renner pakte medio mei naast twee topvijfplaatsen ook zijn eerste profzege met winst in de openingsetappe van de Vierdaagse van Duinkerke. "Ik heb het gevoel dat ik dit seizoen een grote stap voorwaarts heb gezet en de zege in de Vierdaagse van Duinkerke heeft me veel vertrouwen gegeven", reageert Fretin op zijn vernieuwd contract.





"Mijn doel is om zo veel mogelijk koersen te winnen. In elke wedstrijd rijd ik voor de overwinning en ik droom er natuurlijk van om op een dag een etappe te winnen in een grote ronde. Ik voel me erg goed in de ploeg en er hangt een goede sfeer in de groep. Het zorgt ervoor dat je nog harder wilt werken."