Wielertransfers zomer: Duitse klimmer Emanuel Buchmann zet carrière voort bij Cofidis

Buchmann klimt voor Cofidis

Emanuel Buchmann rijdt vanaf volgend seizoen voor Cofidis. De Duitser komt over van Red Bull - BORA - hansgrohe. De 31-jarige Duitser rijdt al tien seizoenen voor BORA - hansgrohe, en werd in die periode tweemaal nationaal kampioen op de weg.





In 2019 behaalde hij zijn enige zege in de WorldTour, toen hij solo een etappe won in de Ronde van het Baskenland. In datzelfde jaar eindigde Buchmann vierde in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk, zijn beste klassering in een Grote Ronde. In mei van dit jaar legde de klimmer nog beslag op de tweede plaats in het eindklassement van de Ronde van Hongarije, achter onze landgenoot Thibau Nys.





"Na tien seizoenen bij BORA - hansgrohe wilde ik iets nieuws ontdekken, een nieuwe omgeving en een andere ploegcultuur. Ik had al snel begrepen dat Cofidis vertrouwen in me had om deze uitdaging aan te gaan", aldus Buchmann op de website van zijn nieuwe ploeg.