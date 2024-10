Wielertransfers: Vuelta-revelatie en dubbele ritwinnaar Pablo Castrillo kiest voor Movistar

Luke Rowe ruilt INEOS-fiets straks in voor ploegauto van Decathlon AG2R

Luke Rowe (34) wordt ploegleider bij Decathlon AG2R La Mondiale. Dat maakte de Franse WorldTour-formatie bekend. De 34-jarige Welshman hangt zijn fiets na dit seizoen bij INEOS Grenadiers aan de haak en zal vanaf 1 november in dienst treden bij de Franse ploeg.



Rowe kwam in 2012 bij Team Sky terecht, de voorloper van INEOS, en bleef het Britse topteam al die jaren trouw. Hij was als wegkapitein een belangrijke schakel in de teams die Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal bijstonden in hun Tourzeges. Hij stond tussen 2015 en 2022 8 keer op een rij aan de start van de Ronde van Frankrijk.