Wielertransfers: Soudal-Quick Step versterkt klassieke kern met Dries Van Gestel

Van Gestel maakt "droomtransfer" naar Wolfpack

Dries Van Gestel verlaat het Franse TotalEnergies voor Soudal-Quick Step. Bij de Belgische WorldTour-formatie ondertekende hij een contract tot eind 2026. Van Gestel moet bij The Wolfpack de klassieke kern gaan versterken.



Van Gestel (29) maakte de voorbije jaren naam als sterke eendagsrenner. Zo won hij in 2022 de Ronde van Drenthe. Daarnaast waren er ereplaatsen in onder meer Gent-Wevelgem, de Druivenkoers in Overijse en de Gooikse Pijl.



"Ik ben heel blij om te kunnen tekenen voor Soudal-Quick Step", vertelt Van Gestel. "Zelfs toen ik nog een kind was, blonk dit team al uit in de klassiekers, met renners zoals Tom Boonen. Het is de droom van elke jonge, Belgische renner om voor deze ploeg te mogen uitkomen. Ik hoop zelf te winnen, of mijn ploegmaats aan zeges te helpen."