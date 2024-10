Wielertransfers: Q36.5 strikt nu ook Nederlander Milan Vader van Visma-Lease a Bike

Milan Vader naar Q36.5

Q36.5 Pro Cycling Team heeft maandag de komst van Milan Vader bekendgemaakt. De 28-jarige Nederlander, die zowel actief is op de weg als in het mountainbiken, zette zijn handtekening onder een overeenkomst van twee seizoenen bij het Zwitserse ProTeam.



Vader maakte de voorbije jaren naam met drie Nederlandse mountainbiketitels in het crosscountry. Op de weg pakte hij vorig jaar rit- en eindwinst in de WorldTour-afsluiter in China, de Ronde van Guangxi. "Ik kijk uit naar mijn nieuwe avontuur, zeker omdat het team een mooie voorwaartse beweging aan het maken is", vertelt Vader zelf.