Wielertransfers: Lotto-Dstny legt jonge Nieuw-Zeelander Reuben Thompson van Groupama-FDJ voor 2 jaar vast

Baptiste Veistroffer (24) wordt prof bij Lotto-Dstny

Lotto-Dstny heeft de komst bekendgemaakt van de 24-jarige Fransman Baptiste Veistroffer. De jonge Fransman stapte nog maar 4 jaar geleden over van triatlon naar wielrennen.



In 2023 was hij enkele maanden stagiair bij AG2R-Citroën, in 2024 rijdt hij voor het continentale Development Team van Decathlon AG2R La Mondiale.



Hij tekende een tweejarige verbintenis. Volgend seizoen wordt zijn eerste als profrenner.



"Ik ben heel blij met deze kans. Prof worden bij Lotto-Dstny is een grote stap", vertelt hij in een persbericht. "Ik moet nog ontdekken wat voor type renner ik ben, voor grote rondes of klassiekers, dat weet ik echt nog niet."



Veistroffer behaalde dit seizoen één zege, een etappe in de Ronde van Bretagne (2.2). "Ik kon het peloton gedurende 30 km afhouden. Als Bretoen een rit winnen in eigen streek is heel speciaal", aldus de Fransman.