LIVESTREAM EK atletiek: 4 op 4! Belgian Tornados, Cheetahs, Falcons én Rockets stoten door naar de finale

Kwalificaties speerwerpen

In de kwalificaties van het speerwerpen zien we Timothy Herman terug. Voor een plek in de finale moet hij bij de top 12 eindigen of- de rechtstreekse finalelimiet van 82 meter werpen. Het persoonlijk record van Herman is 87,35 meter, dit seizoen was zijn beste prestatie 79,94 meter.



Twee jaar geleden pakte Julian Weber voor eigen volk EK-goud in het speerwerpen en ook nu is de Duitser de topfavoriet voor goud. De finale- halen lijkt dus een evidente en ook voor de Tsjech Jakub Vadlejch, goed voor zilver op het vorige EK, mag de kwalificatie geen probleem vormen.



Het wordt ook uitkijken naar de prestatie van Max Dehning, de 19-jarige landgenoot van Weber. Met 90,20 meter heeft Dehning de beste wereldjaarprestatie achter zijn naam staan.