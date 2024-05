BEKIJK - Driepunter van Doncic in slotseconden bezorgt bezoekend Dallas 2-0-voorsprong tegen Minnesota

De papieren logica wordt niet gerespecteerd: Minnesota is het derde reekshoofd, Dallas het vijfde. Minnesota wipte regerend kampioen Denver in de vorige ronde, maar dat kostte veel krachten.



Woensdag zorgde Doncic met 15 punten in het 4e kwart voor 105-108 en afgelopen nacht was het nog nipter.



De Mavs moesten achtervolgen, in het tweede kwart was de achterstand 18 punten, op een minuut van het einde nog 5. Op net iets meer dan 3 seconden voor de buzzer bleef Doncic ijskoud en draaide hij na wat gedribbel met een driepunter de partij in het voordeel van de Mavericks.



In totaal was Doncic goed voor 32 punten, 13 assists en 10 rebounds, zijn vijfde "triple double" in deze play-offs. Kyrie Irving sloot af op 20 punten.



Niets dan lof na de match natuurlijk voor Doncic. "Het plan was om de bal aan Luka te geven en dan Luka te laten doen wat Luka doet", legde coach Jason Kidd, die in 2011 als speler met Dallas de titel pakte, uit.



Irving verwoordde het als volgt: "Het is gewoon een combinatie van vertrouwen en een onbevreesde mentaliteit."



Bij de thuisploeg bleef Anthony Edwards (21 ptn, 7 ass, 5 rbs) beteuterd achter. Zijn shotpercentage (5 op 18) liet hem in de steek.



De eerstvolgende 2 wedstrijden worden in Dallas gespeeld. Zondag staan beide teams al opnieuw tegenover elkaar in de best of 7. De winnaar plaatst zich voor de NBA-finale, waarin ze het opnemen tegen de winnaar van de Eastern Conference. Daarin staat topfavoriet Boston Celtics met 2-0 aan de leiding tegen Indiana Pacers.