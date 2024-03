Bart Swings eindigt WK allround op 6e plaats, supertalent Jordan Stolz maakt topfavorietenrol waar

Bart Swings is na de 1.500 meter, de derde afstand van het WK allround, naar de 5e plaats in het klassement geklommen. Swings werd 3 in 1'43"76. In de rangschikking passeerde hij de Noor Sander Eitrem, die hij in een rechtstreeks duel versloeg.



De Amerikaan Jordan Stolz, die in 1'41"78 (baanrecord) won, stevent af op zijn eerste wereldtitel. Het was na de 500 zijn tweede zege dit weekend.



Met alleen de 10 kilometer te gaan heeft Swings in het klassement een achterstand van zes honderdsten van een seconde op de Noor Hailgeir Engebraten en 2"82 op diens landgenoot Sverre Lunde Pedersen.