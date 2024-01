De Red Panthers zijn de nummer 4 van de wereld en dromen van een olympische medaille in 2024. Maar als de Belgische vrouwen komende zomer in Parijs eremetaal willen oogsten, zullen ze zich eerst moeten plaatsen. Dat moet de komende dagen gebeuren in Valencia, waar de Panthers ook willen afrekenen met hun olympische demonen.

"De ploeg die we nu hebben, is inderdaad helemaal anders. Zij hebben dat niet meegemaakt, dus we praten daar niet over. Dat heeft geen zin", klinkt het bij Nelen. Lotgenote Gerniers vult aan. "De ouderen die de Spelen al 2 keer gemist hebben, zullen er alles aan doen om dat ticket te bemachtigen. We willen die teleurstelling niet nog eens meemaken."

We spoelen even terug naar 2019, wanneer de Red Panthers af te rekenen hadden met China in de kwalificaties voor Tokio 2020. De Belgische vrouwen wonnen de heenmatch met 2-0, maar beleefden een nachtmerrie in de terugwedstrijd. In de laatste 5 minuten scoorde China nog 2 keer, om vervolgens in de shoot-outs het felbegeerde olympische ticket te pakken.

"De Panthers hebben nu een selectie waar veel meer talent in zit. Belgisch vrouwenhockey is nog relatief jong, dan is het logisch dat de nieuwe generaties per definitie ook beter zijn dan de vorige. En er zijn in deze ploeg ook toptalenten zoals Charlotte Englebert, waar we nog veel plezier aan zullen beleven. Dat geluk moet je ook wat hebben."

We praten al over medailles in Parijs. Daar hebben we de ploeg voor, maar we moeten er eerst geraken.

Amper 22 is ze, Charlotte Englebert, maar nu al een van de beste speelsters ter wereld. Op het EK vorig jaar werd ze ook verkozen tot Beste Speelster, ook al kroonde Nederland zich tot Europees kampioen. "Ze kan bijna alles en heeft ook een ongelooflijke winnaarsmentaliteit", is Floris Geerts lyrisch, al benadrukt hij ook dat er méér is dan alleen maar Englebert.

"Een Stéphanie Vanden Borre is achterin ook wereldtop wanneer ze in vorm is en ik wil ook graag een lans breken voor Michelle Struijk, die vaak vergeten wordt omdat ze wat tussen twee generaties in zit. Maar ze is de beste middenveldster van de Red Panthers. Alles passeert langs haar. Ze is echt fantastisch, een van de leiders van deze ploeg."

Het moet nu dus gebeuren voor de Belgische vrouwen, maar een wereldtopper als Englebert blijft daar rustig bij. "Misschien komt er nog wel wat stress voor de wedstrijden", zegt Englebert, die de ambities niet onder stoelen of banken steekt. "We praten al over medailles in Parijs. Daar hebben we de ploeg voor. Maar we moeten er eerst geraken."