Met de groeten van "King" LeBron en Anthony Davis: LA Lakers kronen zich tot eerste winnaar van NBA Cup

3 weken voor zijn 39e verjaardag blijft LeBron James de ster van de NBA-vloer.

De NBA-legende was van het begin tot het einde van goudwaarde voor de Lakers in de NBA Cup, een toernooi dat dit seizoen in het leven geroepen werd.

Ook in de finale in Las Vegas schitterde LeBron afgelopen nacht als vanouds, met 24 punten en 11 rebounds.

De wedstrijd tussen de Lakers en een jeugdig Indiana Pacers werd wel gekenmerkt door fouten en blunders aan beide kanten.

De Lakers blonken defensief uit tegen de beste aanvallende ploeg in de competitie. Zo lag Pacers-spilfiguur Tyrese Haliburton bijna de hele wedstrijd lang aan de leiband.

LeBron James kroonde zich dan wel tot MVP van de NBA Cup, maar in de finale ontpopte zijn ploegmakker Anthony Davis zich tot de grote smaakmaker met 41 punten en 20 rebounds.

Bij een eindscore van 123-109 mochten de Lakers de eerste NBA Cup-beker in de lucht torsen. Na afloop toonde "King" LeBron in de kleedkamer dat hij ook een aardig stukje kan dansen.