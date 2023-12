BEKIJK: Toumani Camara dunkt en ziet ploeggenoot Sharpe schitteren in comeback tegen Cleveland

"TOUMANIIIII"

Opnieuw drukletters op de sociale media van Portland Trail Blazers. Dan weet je dat onze landgenoot heeft uitgepakt met iets moois. In dit geval: een knappe dunk in de achtervolging op Cleveland.

Met zijn 9 punten, 2 rebounds, 1 assist en verdedigend werk in 24 minuten speeltijd had Toumani Camara zeker zijn aandeel in de tweede zege op rij van zijn team.

Maar in de schijnwerpers stond de 20-jarige Shaedon Sharpe. De forward pakte uit met een double-double (29 punten en 10 rebounds) en vervolledigde zo de comeback in de tweede helft: 95-103.

Portland heeft zo zijn 6e zege van het seizoen beet na 18 wedstrijden en wipt naar een 12e plek in de Western Conference.