Belgian Cats mogen kwalificatietoernooi voor Olympische Spelen afwerken voor eigen volk in Antwerpen

In Tokio haalden de Belgen de kwartfinales, waar ze nipt verloren van gastland en de latere finalist Japan (86-85).

In 2020 speelden de Belgian Cats het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende. Daar plaatsten ze zich samen met Canada.

Van 8 tot en met 11 februari staat in Antwerpen een van de vier kwalificatietoernooien op het programma.

Twee teams hebben zich al geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024: gastland Frankrijk en wereldkampioen Verenigde Staten.

Belgian Cat Antonia Delaere in actie op de Olympische Spelen in Tokio.

16 ploegen voor 10 tickets

Op de tegenstanders van de Belgen is het nog even wachten. De loting voor vindt begin oktober in Hongarije plaats.

Op het EK in juni konden de Belgian Cats zich van een kwalificatieticket verzekeren, net als Spanje, Frankrijk, Hongarije, Servië en Duitsland.

Op de Aziatische kampioenschappen gingen de tickets naar China, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. Brazilië kreeg een ticket via de Americup en Nigeria en Senegal via Afrobasket.

In november zijn er nog twee tickets voor de kwalificatietornooien te verdienen op een olympisch prekwalificatietoernooi.

In totaal zullen 16 ploegen voor 10 tickets spelen.